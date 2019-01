© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey tra Juventus e Paris Saint-Germain. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riporta i dettagli dell'offerta presentata dal club bianconero al centrocampista gallese in scadenza di contratto con l'Arsenal: 6.5 milioni di euro a stagione di parte fissa per cinque anni più ricchi bonus legati alle presenze. Di fatto, già raggiunto anche l'accordo con l'entourage del calciatore classe '90 per commissioni che si aggirano sui nove milioni di euro. Su cifre simili, si legge, si sta muovendo solo il PSG, che ha il problema di sostituir Adrien Rabiot.

Tuttavia, specifica la rosea, molto difficile trovare un accordo con l'Arsenal già per gennaio. Anche a causa dei diversi infortuni Emery non vorrebbe farlo partire, facendo così slittare il suo addio a giugno quando Ramsey sarà libero da vincoli contrattuali.