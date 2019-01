Ramsey, il procuratore in Italia in settimana per chiudere con la Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

David Baldwin, procuratore di Aaron Ramsey, sarà in Italia nella seconda parte di questa settimana. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che parla di incontro che andrà in scena quando la squadra, e quindi anche la dirigenza della Juventus, rientrerà da Gedda dopo la Supercoppa Italiana. Sarà il momento giusto per mettere a posto tutte le questioni burocratiche e arrivare alla firma di un pre-accordo, per poi procedere a siglare il contratto vero e proprio dal primo febbraio.

Al momento, non ci sono i margini per un suo arrivo a gennaio: l'Arsenal chiede infatti 20 milioni di euro per cedere subito il centrocampista classe '90.