© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Arsene Wenger è stato un grande allenatore, uno dei migliori. Ha vinto molti trofei con l’Arsenal cambiando la Premier League grazie al suo gioco e al suo modo di pensare". Inizia così l'intervista a Sky Sport di Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, che racconta tra le altre cose anche il suo trascorso con l'Arsenal sotto la guida del tecnico francese. "Faceva in modo che non avessi paura di uscire dalla comfort-zone per esprimere le tue qualità. Credeva in te, dava ai giovani giocatori delle opportunità di dimostrare il loro valore. È un grande uomo. Se avevi un problema e se avevi bisogno di qualsiasi cosa, lui era sempre lì, pronto a darti una mano e ad ascoltarti".