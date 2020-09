Rangnick: "La firma di Ibra una contraddizione. Quale percorso vuole percorrere il Milan?"

vedi letture

Intervista concessa al 'Financial Times' da Ralf Rangnick. Il manager tedesco che in estate è stato a un passo dal Milan è tornato a parlare del progetto rossonero e s'è detto in disaccordo con la decisione del club di rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic: "Non si tratta di me o del fatto che non mi piaccia Ibrahimovic. Perché non dovrebbe piacermi? A 38 anni è ancora in ottima forma. Può ancora essere decisivo per vincere le partite. Ma la domanda è: quale percorso vuoi percorrere? Cosa è il Milan? Per me, la firma di Ibrahimovic all'epoca era una contraddizione in sé, a causa della strategia che volevano seguire".