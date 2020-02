vedi letture

Ranieri e il passato giallorosso: "Lo rifarei. Io alla Roma non posso dire di no"

"Lo rifarei. Io alla Roma non posso dire di no". Claudio Ranieri, attuale tecnico della Sampdoria, ha parlato al Corriere dello Sport tornando sulla scelta dello scorso anno di subentrare a Di Francesco: "A marzo avrei accettato solo la Roma. E' stato il mio tifo giallorosso a farmi dire di sì. Sapevo bene che c'era poco tempo a disposizione e che era necessario ricompattare la squadra e l'ambiente. I tifosi, che sono fantastici, mi hanno dato una grossa mano. Dispiaciuto per come è finita? Sapevo che, se non avessimo raggiunto la Champions, non avrei rinnovato il contratto. I patti erano chiari".