Ranieri: "La Sampdoria non è il Fulham. Li andavano dietro agli algoritmi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paragone con il Fulham rigettato, per Claudio Ranieri, oggi presentato come nuovo allenatore della Sampdoria, non c'è un pericolo di ripetere la poco fortunata esperienza ai Cottagers: "La Sampdoria non è il Fulham. Il Fulham era una neo promossa con giocatori che non avevano mai giocato in Premier. Nel mercato di gennaio si andava dietro agli algoritmi. Qua è una cosa totalmente diversa. La Sampdoria ha giocato un buon calcio e ora si trova in difficoltà. Ora serve voglia di lottare. Confronto con Palombo? Ho già parlato con Angelo, in questa settimana torneremo nello specifico".