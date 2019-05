Ranieri: "Totti? Non so quanto potere abbia, ma è stato lui a chiamarmi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha avuto modo di rispondere anche ad una domanda su Totti: "I tifosi chiedono a Totti di farsi indietro se ha poco potere? Ogni persona intelligente sa che queste decisioni le deve prendere Francesco. Io non so che tipo di potere o quanto potere lui abbia. Io so che è stato lui a chiamarmi per tornare ad allenare, per cui è uno che decide. Poi c'è anche da considerare una crescita necessaria nel passaggio da calciatore a dirigente. Non so quanto lui sia felice del suo ruolo, queste sono cose da chiedere a lui".

