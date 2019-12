Ranking FIFA: Italia ottava in Europa, 13^ a livello mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La cura Mancini comincia ad aver effetti anche sul ranking FIFA, dove l'Italia non rientra nella Top 10 ma almeno risulta una delle squadre ad essere maggiormente migliorate: un anno fa gli azzurri chiusero al 18° posto, ora sono saliti di cinque posizioni, grazie alla super serie positiva collezionata dal ct e dai suoi ragazzi.

Questa la classifica delle europee:

1) Belgio

2) Francia

3) Inghilterra

4) Croazia

5) Portogallo

6) Spagna

7) Svizzera

8) ITALIA

9) Olanda

10) Germania

11) Danimarca

12) Svezia

Una graduatoria particolarmente importante in ottica sorteggi per il Mondiale 2022, che dovrebbe avvenire nel prossimo novembre: servirà confermarsi tra le prime 10 europee della classifica assoluta, quelle inserite in prima fascia al sorteggio per le qualificazioni a Qatar 2022.