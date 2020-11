Ranocchia: "Con Real e Sassuolo due ottime gare ma la prima è stata condizionata dagli episodi"

Confronto determinante per ripartite e vincere col Sassuolo? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter che ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. "Non dopo le partite ci riuniamo sempre, l'abbiamo fatto dopo il Real Madrid e dopo il Sassuolo. Non credo ci siano stati punti di svolta, entrambe sono state ottime partite ma la prima è stata condizionata dagli episodi. Mentre col Sassuolo è arrivata un'ottima vittoria che ci dà morale in vista della sfida di domani".

