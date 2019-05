Rasmussen e Traorè, derby per salvare la A e convincere Montella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jacob Rasmussen e Hamed Junior Traorè si preparano a sfidare il proprio futuro. Forse. Perché nonostante siano già stati acquistati dalla Fiorentina per la prossima stagione, dovranno capire se faranno parte del progetto tecnico affidato poche settimane fa a Vincenzo Montella.

Più facile che il danese possa salutare la provincia, così da trasferirsi in città e tentare la scalata in classifica con la Fiorentina che verrà, mentre il centrocampista ivoriano è finito al centro di un piccolo 'caso'. Perchè l'annuncio ufficiale del trasferimento c'è già stato negli scorsi mesi, ma il sodalizio gigliato non ha ancora depositato il contratto in Lega. Frenando di fatto l'uscita dall'Empoli, col patron Fabrizio Corsi che vuole risolvere la situazione in un modo o nell'altro. "Se la Fiorentina dovesse tirarsi indietro, ci sono già altri club interessati a Traorè", ha detto il presidente dell'Empoli che ha poi tenuto a smentire le voci sulle condizioni fisiche del ragazzo: "Le voci sul suo stato di forma sono false e cattive, ma il ragazzo è riuscito a dribblarle disputando grandi partite".

Messaggio chiarissimo, ma ora testa al campo. Perché il derby vale tantissimo, se non l'intera stagione, per l'Empoli. In caso di mancato successo, gli azzurri potrebbero sprofondare ulteriormente in classifica ed essere a un passo dall'aritmetica retrocessione. Sarà una gara sentita, da una parte e dall'altra, certamente Rasmussen e Traorè avranno un motivo in più per provare a brillare. Quello di convincere Montella a inserirli nella Fiorentina 2019/20.