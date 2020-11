"Ready". Finalmente Matthijs de Ligt: sui social si dichiara pronto per tornare

"Ready". E una foto che esprime tutta la voglia di un ragazzo in cerca ancora dei primi minuti stagionali. Matthijs de Ligt, centrale olandese della Juventus, è pronto per tornare a giocare coi bianconeri. Fuori per questa prima parte di stagione, l'ex giocatore dell'Ajax si appresta a giocare presumibilmente dal primo minuto la gara di dopodomani in casa allo Stadium contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco.