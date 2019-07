Real Madrid, Perez incontra Zidane: si complica la pista Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima pagina di Marca è dedicata tutta al Real Madrid e al vertice tra Florentino Perez e Zinedine Zidane. Il presidente delle merengues ha spiegato le difficoltà per poter arrivare a Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Bisogna anche sciogliere il nodo Bale: al momento il gallese non vuole andarsene, ma il calciatore ex Tottenham non rientra nei piani del club madrileno.