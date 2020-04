Reina: "Donnarumma una forza della natura. Koulibaly-Albiol coppia migliore degli ultimi anni"

Nel corso della diretta Instagram sulla pagina ‘Che fatica la vita da bomber’, Pepe Reina ha parlato del compagno al Milan Gigio Donnarumma e spiegato come, a Napoli, la coppia Koulibaly-Albiol rappresentasse per lui quasi la perfezione in fatto di difensori: “I migliori in attività sono Alisson, Oblak, Donnarumma e Neuer. Cosa penso di Donnarumma? E’ una forza della natura, sembra nel calcio da 10 anni ma ha solo 21 anni. E’ tanta tanta roba. Il difensore più forte? In un momento, Koulibaly era qualcosa di straordinario. In nazionale Sergio Ramos. A Liverpool Agger-Carragher. Difficile scegliere, ce ne sono stati tanti forti. Negli ultimi anni, la coppia Koulibaly-Albiol se era a posto era fenomenale”.