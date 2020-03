Reina: "Ora sto bene. Ma in questo momento non ho voglia di tornare a giocare"

Pepe Reina ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport'. Colpito dal COVID-19, il portiere spagnolo ha parlato del suo recupero: "Il fisico ha reagito bene, a parte qualche momento non facile è stato come se avessi avuto l'influenza, solo più pesante. Voglia di tornare in campo? No, non ne ho affatto. Sono in prestito fino a maggio. Ma quale maggio, forse giugno, luglio, agosto... Adesso non so più quando, né come finirà. Da queste parti la situazione si è aggravata negli ultimi cinque, sei giorni".