Reina su Calzona: "Suerte a Ciccio, merita una chance così. Stasera sarà grande spettacolo"

A 42 anni Pepe Reina è un punto di riferimento importantissimo per il Villarreal e l'intenzione di mollare non è tra i suoi pensieri, come ha chiarito in una intervista al Corriere dello Sport di oggi: "Non ho mica voglia di lasciare il calcio: a quasi 42 anni mi sento benissimo e mi piace sempre tantissimo. Ho ancora voglia di imparare. Sono felice, mi vedo bene. Sono un positivo: mi viene naturale. Il mio contratto scade a giugno ma farei un altro anno. Vediamo, devo sedermi a parlare con la società. Mi mantengo discretamente. La testa è tutto: sacrificio, dedizione, voglia".

Doppio ex, ha giocato con Xavi dal 2000 al 2002 e ha lavorato con Calzona nel triennio di Sarri.

"Mi aspetto un grande spettacolo di calcio e vinca il migliore. Davvero. Ho un debole per l’uno e per l’altro, sono due amici che meritano tanto rispetto. Magari potessero andare ai quarti entrambi".

Mandi un “suerte” a Calzona, ne avrà bisogno.

"Ciccio merita da tempo una chance così. Era nei piani da tanto: ha fatto un grande percorso e tagliato un traguardo meritato dopo anni al fianco di Sarri. Un grandissimo in bocca al lupo a lui, allo staff e alla squadra".

Quanto l’ha sorpresa la parabola del Napoli?

"Nessuno si aspettava questa caduta dopo lo scudetto, ma è la realtà. Il livello della Serie A è alto e devi essere sempre all’altezza. Pronto a non fermarti e a competere".