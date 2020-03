Reja: "Rama e la mia Albania, due esempi da divulgare nel mondo"

Il ct dell'Albania, Edy Reja, ha parlato a Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il gesto del paese albanese di inviare medici e infermieri e le parole del premier Edi Rama hanno stretto ancor di più i rapporti tra i due paesi. "Rama lo conosco dai tempi della Lazio, mi ha voluto alla guide dell'Albania. Il suo è stato un gesto straordinario, sono orgoglioso di guidare questa Nazionale. E' un esempio da divulgare a livello mondiale: una nazione meno ricca rispetto a tanti altri paesi in Europa che ha dimostrato una solidarietà senza eguali". Sulla gestione del Coronavirus in Albania. "La diffusione è limitata: Rama, dopo i primi casi, è stato molto deciso e ha chiuso tutto. Coprifuoco dalle 13 fino al giorno successivo, nessuno per la strada".