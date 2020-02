vedi letture

Retroscena Gazzetta - Un sogno o un rimpianto: Allegri ancora fra Milan e Juventus

Massimiliano Allegri resta al primo posto nella lista dei desideri del Milan - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -, almeno di una metà della società. Rappresenterebbe il profilo giusto per ripartire di slancio, anche se un eventuale divorzio da Pioli non sarebbe affrontato a cuor leggero. Però senza qualche risultato fondamentale anche per le finanze del club sarebbe difficile restare insieme. Non si è mai avviata una trattativa per riportarlo in rossonero, ma l’esperto Allegri nei momenti di crisi è stato consultato. E ha risposto con piacere.

Ripensamenti - Quanto alla Juventus, un ritorno a Torino al momento è improponibile. Il club ha appena confermato Sarri, quindi la questione a breve neanche si pone. Eppure Allegri a Torino è rimpianto da molti - continua La Gazzetta dello Sport -. La maggioranza dei tifosi bianconeri in estate aveva accolto con entusiasmo l’arrivo di Sarri, ora però monta la sensazione di rimpianto per quello che si aveva. Ecco perché oggi a San Siro il nome di Allegri resterà sospeso nell'aria.