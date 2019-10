© foto di PhotoViews

"Se Conte prende 12 milioni, a me dovete darne almeno 5". Queste le parole che Luciano Spalletti avrebbe detto all'ad dell'Inter, Beppe Marotta, in una telefonata avvenuta lunedì. A rivelare il retroscena della trattativa tra il tecnico toscano, cercato dal Milan per sostituire Giampaolo in panchina, e il club nerazzurro per la rescissione del contratto in scadenza nel giugno 2021, è l'edizione odierna de La Stampa, che sottolinea come Spalletti avesse chiesto all'Inter lo stipendio dell'intera stagione in corso (5,4 milioni di euro con i bonus). Dal canto suo - si legge - il club di Suning ha offerto il pagamento delle ultime tre mensilità del 2019 per un totale di 2 milioni e 700mila euro, facendo dunque saltare la trattativa.