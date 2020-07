Retroscena Inter: una copia di un report su errori e mercato per Zhang è finita alla dirigenza

vedi letture

Retroscena Inter sulle colonne de Il Corriere dello Sport che spiega di come la copia di un report destinato a Steven Zhang sia giunta anche in sede. Il presidente ha ricevuto l'elenco degli errori commesso l'estate scorsa dalla dirigenza, non ascrivibili a Conte, e quello degli acquisti da fare. Non è stato però l'unico a essere informato perché una copia della mail è finita per sbaglio (o forse no, spiega il giornale) anche alla dirigenza.