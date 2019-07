Retroscena Rabiot: l'Inter ha provato lo scippo alla Juventus in primavera

Curioso retroscena di mercato legato al centrocampista Adrien Rabiot, da qualche settimana ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese spiega come ci sia stato un tentativo di inserimento di Beppe Marotta nella trattativa, per portare il francese - che stava per lasciare il PSG a costo zero - all'Inter, contattando la madre Veronique ma senza riuscire a spezzare il forte asse che si era già creato con la Juventus.