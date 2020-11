Retroscena Roma-Pinto, Fonseca ha saputo della nomina a cose fatte: ieri primo contatto tra i due

Nelle scorse ore qualcuno parlava di Fonseca come regista occulto dell'arrivo di Tiago Pinto alla Roma, ma in realtà - secondo il Corriere dello Sport - l'allenatore portoghese non ha avuto nessun peso nella scelta del direttore generale ed è stato informato della decisione solo poche ore prima dell'ufficialità. I due per la prima volta si sono parlati ieri al telefono. Una chiacchierata esplorativa che è servita ad entrambi per un primo contatto in vista del primo incontro che avverrà nei prossimi mesi.