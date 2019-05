Rinnovo De Rossi in stand-by. Domenica può essere l'ultimo Roma-Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di domenica, scrive oggi il Corriere dello Sport, potrebbe essere l'ultima partita di Daniele De Rossi contro la Juventus. Questo perché dopo i contatti di febbraio per il rinnovo ogni discorso si è arenato anche a causa degli ultimi due problemi fisici che lo hanno costretto ai box. Da quel momento, si legge, la società giallorossa non ha più mosso alcun passo verso il suo capitano per trattare il prolungamento di un contratto che scadrà fra poche settimane e probabilmente non ci saranno aggiornamenti fino al termine del campionato. E una decisione ultima in merito al suo futuro sarà presa solo dopo aver parlato col tecnico che dovrà rilanciare le ambizioni giallorosse nel prossimo campionato.