Rinnovo Donnarumma? Maldini: "Ne parleremo. Dobbiamo essere felici in due"

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del derby contro l'Inter, affrontando anche l'argomento relativo al rinnovo di Donnarumma: "Se ne deve parlare e se ne parlerà, non c'è solo lui, ci sono anche Calhanoglu e Ibra. Dobbiamo però pensare a campionato e coppa. Questa cosa riguarda noi e i loro agenti, il Milan ci deve provare, deve provare a tenere i giocatori. È una trattativa e dobbiamo essere felici in due. Potrebbe non essere felice Gigio? Non ce l'auguriamo ma può succedere".