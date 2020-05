Riparte la A, il calendario del Bologna: subito la Juve. Napoli, Milan e Atalanta in 7 giorni

In attesa di comunicazioni ufficiali sulle date esatte delle partite e sugli orari in cui si giocheranno, questo è il nuovo calendario

Riparte la Serie A. Riparte il calcio italiano. Dal 13 giugno fino a fine agosto sarà una stagione di gare no stop, senza sosta. La Coppa Italia, il campionato, le competizioni europee, Europa League e Champions League. Ci siamo: dopo una lunga attesa dovuta allo stop per la pandemia da Coronavirus, riparte il pallone italiano e questo è il calendario che attenderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

23/24 giugno Bologna-Juventus

27/28 giugno Sampdoria-Bologna

30 giugno-1 luglio Bologna-Cagliari

4/5 luglio Inter-Bologna

7/8 luglio Bologna-Sassuolo

11/12 luglio Parma-Bologna

14/15 luglio Bologna-Napoli

18/19 luglio Milan-Bologna

21/22 luglio Atalanta-Bologna

25/26 luglio Bologna-Lecce

28/29 luglio Fiorentina-Bologna

1/2 agosto Bologna-Torino