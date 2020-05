Riparte la Serie A, la Coppa Italia il 13/6 ha convinto Spadafora. Prime tre partite in chiaro

Dopo un lungo tira e molla si è arrivato alla fumata bianca: la Serie A ripartirà il 20 giugno e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha affermato in serata: "Non ho mai voluto frapporre ostacoli alla ripartenza del campionato, l'impedimento era il frutto di condizioni oggettive". La Repubblica di questa mattina spiega come sia stata determinante per convincere Spadafora una mossa politica, calata sul tavolo 48 ore prima della decisione finale.

A far pendere l'ago della bilancia dalla parte del "sì" è stata l'apertura dei club a giocare prima gli ultimi due turni di Coppa Italia il 13 e 14 giugno. Una mossa strategica, spiega il quotidiano, che ha mediato tra la volontà della Lega di ricominciare il 13 e quella del ministro di non modificare il decreto che vietava manifestazioni sportive fino al 14 giugno. A riportarlo è La Repubblica.