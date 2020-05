Riparte la Serie A, Ulivieri: "O si fa così o è difficile far rientrare tutti gli impegni"

Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, commenta ad Italpress la notizia della ripresa del campionato di Serie A fissata per il 20 giugno: "Abbiamo accolto molto bene questa notizia, siamo tutti contenti perché c'era la volontà e la voglia di ripartire. O si fa così o è difficile far rientrare tutti gli impegni nel calendario. Sappiamo che è qualcosa di anomalo, che i tempi sono ravvicinati e che cambia la preparazione, ma sono esperienze nuove dovute a quello che è successo. Bisogna aspettare e vedere come andrà sapendo che siamo in un'emergenza".