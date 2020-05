Ripartenza della Serie A? Berlusconi: "In questo momento non mi sembra un tema così urgente"

vedi letture

Silvio Berlusconi ha rilasciato una intervista al quotidiano 'Libero' e, nel corso del botta e risposta, s'è brevemente soffermato sulla ripartenza del calcio. L'attuale numero uno del Monza è stato per tanti anni protagonista indiscusso del mondo del calcio come presidente del Milan. "Io amo il calcio - ha detto -, che è stato una parte importante della mia vita. Sono il presidente di club che ha vinto più titoli nella storia del calcio mondiale. Ma oggi, mentre tanti italiani ancora muoiono, e tanti ancora soffrono negli ospedali, mentre tante aziende rischiano di fallire e tanti posti di lavoro di andare perduti, mentre ancora sono chiuse le scuole e le università, la ripartenza del calcio non mi sembra un tema così urgente".

Berlusconi ha comunque chiesto maggiori provvedimenti per tutelare uno sport che è anche una importante industria del nostro paese: "Anche se è necessario tutelarlo e il governo non sta facendo abbastanza per tutto il mondo dello sport, che è importante sia per un sano stile di vita sia per le migliaia di posti di lavoro che garantisce".