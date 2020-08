Ripartire da Cristiano Ronaldo, poi il centravanti: Juve, il primo vertice delinea le strategie

La Juventus è un cantiere aperto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League e il conseguente ribaltone in panchina, c'è già stata una cessione (quella di Blaise Matuidi all'Inter Miami) ed è già scoppiato di nuovo il caso-Dybala. Così, ieri c'è stato il primo vertice tra il nuovo allenatore, Andrea Pirlo, e la dirigenza bianconera, rappresentata da Fabio Paratici e Federico Cherubini.