Ripresa Serie A, Lotito attacca Marotta: "Hai mandato via tutta la squadra"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, continua a essere protagonista degli scontri all'interno dell'Assemblea di Lega permanente che sta andando in scena in questi giorni. Il numero uno biancoceleste, nella giornata di ieri, dopo aver discusso il giorno prima con Agnelli e Preziosi, se l'è presa anche con l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta: "A te che te ne frega, tanto hai già mandato via tutta la squadra". La linea nerazzurra è quella che consigliano i medici: niente allenamenti. La risposta del pacato dirigente però questa volta non si è fatta attendere, sostenendo a tono che le scelte interiste non sono competenza altrui. Un altro scontro dunque che spacca il calcio, anche in un momento di emergenza così delicato. A riportarlo è Il Corriere della Sera.