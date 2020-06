Riscattare o meno Sanchez? Eto'o consiglia l'Inter: "Sì, è utile anche per il futuro"

"Vidal concluda la sua carriera al Barcellona". E' il consiglio al centrocampista cileno di Samuel Eto'o, ex stella di Barça e Inter che ai microfoni di 'Cdf notizias' ha detto la sua sul futuro del centrocampista cileno, corteggiato a gennaio dai nerazzurri. "E' uno dei migliori al mondo nella sua posizione. E' un giocatore diverso dagli altri, un combattente, quando scende in campo dà tutto, fino all'ultima goccia di sangue. Spero francamente che resti al Barça fino alla fine della sua carriera, è l'anima della squadra".

Eto'o ha poi parlato di un altro calciatore cileno: Alexis Sanchez. "Le sue qualità tecniche sono fuori discussione - ha detto l'ex attaccante camerunese -. E' un giocatore che può fare la differenza ovunque, gioca molto bene tra gli spazi e nell'uno contro uno. Ora deve solo riscoprire il suo livello ma io penso che l'Inter avrà sempre bisogno di un giocatore come Alexis".

Arrivato la scorsa estate in prestito dal Manchester United, Sanchez in questo rush finale di stagione si giocherà la possibilità di essere riscattato dall'Inter. Una ipotesi al momento piuttosto remota, anche a causa del suo alto ingaggio (in questa stagione, lo United ha contribuito pagandone più del 50%).