Rischio minusvalenza e rilancio: Giampaolo può tenere Silva al Milan

L'edizione odierna di Tuttosport spiega che Marco Giampaolo vuole valutare al meglio André Silva. Che tornerà dal prestito al Siviglia, che ha deciso di non riscattarlo. Una partenza dovrebbe avvenire per 30 milioni di euro per evitare minusvalenze, tra le ipotesi c'è la Roma, poi il Wolverhampton, ma in ogni caso è difficile che si arrivi a quelle cifre. E Giampaolo potrebbe così decidere di rilanciare il portoghese proprio in rossonero.