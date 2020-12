Rivedi Bonucci dopo la Dinamo Kiev: "A Barcellona per fare una grande partita"

Soddisfatto del successo per 3-0 contro la Dinamo Kiev il capitano bianconero Leonardo Bonucci che ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la gara di ieri sera. "Abbiamo fatto una buona partita, l'obiettivo era quello di vincere per dare un ulteriore stimolo alla classifica per poi andare a giocare una grande partita a Barcellona. Serve a dare fiducia ai tanti giovani che scendono in campo, ci eravamo un po' allungati ma hanno creato soltanto un'occasione da gol. Con il Barcellona non sarà facile ma andremo a fare una grande partita. C'è un percorso di crescita, raggiunto l'obiettivo minimo della prima parte di stagionale. Dobbiamo crescere e quando c'è un cambiamento della rosa ci vuole un po' di tanto e siamo sulla buona strada". Rivedi l'intervista di Bonucci dopo il successo di ieri sera.