Rivedi Gattuso sul momento del Napoli: "I gol di Mertens e Osimhen arriveranno"

Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso ha parlato del momento della squadra. Rivedi il video con le parole dell'allenatore azzurro: "Non siamo stati noi a dire che dovevamo vincere lo Scudetto, sono stato gli altri. Noi dobbiamo pensare a lavorare in settimana, ci tirano poco in porta e perdere gare come quelle con Sassuolo e AZ ci brucia. Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Non sarà una passeggiata, sarà una partita difficile che sulla carta sembra facile ma non lo sarà. Contro la Real Sociedad hanno fatto bene. Osimhen deve stare tranquillo, ha fatto vedere di essere un giocatore forte. Lo vorrei più tranquillo quando va faccia a faccia con gli avversari o protesta con gli arbitri. Non dobbiamo pensare che ci sia tolto qualcosa, pensiamo a noi senza alibi. I gol di Mertens arriveranno, per noi è un giocatore importante. Dobbiamo costruire le vittorie al centro sportivo. Dries fa fatica a fare gol in questo momento, ma le palle gol ce l'ha. Non è un cecchino come suo solito ma lavoriamo in maniera tranquilla. Insigne non è al 100%, si sta allenando bene. Mi aspetto questo tipo di atteggiamento, è importante ed è il nostro capitano. Anche nei momenti di difficoltà deve darci qualcosa, mi aspetto questo da lui".