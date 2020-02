vedi letture

Rivedi il siparietto tra Conte e Kutuzov dopo Lazio-Inter: Cosa ci fai qui?"

Nel post-gara di Lazio-Inter, a far ritrovare per un attimo il sorriso ad Antonio Conte ci ha pensato Vitali Kutuzov. Ex giocatore, Kutuzov era presente nella sala stampa dell'Olimpico e appena ha preso il microfono ha provocato la reazione sorridente dell'allenatore nerazzurro. "Cosa ci fai qui? E' un mio ex giocatore, abbiamo vinto un campionato a Bari insieme", ha detto Conte.

Kutuzov ha poi posto queste due domande: Cosa mancava contro la Lazio mister? Potrà essere una sconfitta letale?. Domande alle quali Conte ha risposto così: Io ne ho parlato anche con i ragazzi, non posso essere arrabbiato con loro. Posso essere arrabbiato con i ragazzi se non vedo il giusto atteggiamento, se non giocano al 100%, ma i ragazzi hanno dato tutto. Hanno sudato la maglia fino alla fine". In basso il video.