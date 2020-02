vedi letture

Rivedi le parole di Nicola: "Giochiamo in terra di motori: voglio un turbo-Genoa"

In vista della sfida del "Dall'Ara", il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato oggi in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli: "Tre risultati utili consecutivi fanno piacere ma sono pochi. La nostra condizione ci permette di dover accelerare. Giocheremo in Emilia, terra di motori. Voglio vedere un turbo-Genoa. Abbiamo acquisito delle consapevolezze e delle certezze che se ragioniamo da squadra possiamo migliorare. Il Bologna è fortissimo, ha ritmo e noi non vogliamo essere da meno". Rivedi le parole di Davide Nicola ai nostri microfoni attraverso il video di TuttoMercatoWeb.com.