Rivoluzione Brexit sul mercato: Barnsley, troppo tardi. Adesso Balotelli è impossibile

9° puntata dell'inchiesta di TMW sulla Brexit. Balotelli e il Barnsley: se prima era un sogno, ora tecnicamente è impossibile.

La rivoluzione inglese riguarderà anche il calcio. Perché la Brexit avrà effetti pesanti e importanti sul tesseramento di calciatori non britannici per quanto riguarda i campionati di Premier League e per tutta la EFL. Dal 1° gennaio del 2021, con effetto immediato, il Regno Unito uscirà dalla UE e dunque i comunitari saranno equiparati ai comunitari. In questo speciale a tappe, proviamo a raccontare cosa di fatto cambierà anche per il mondo del calciomercato.

BALOTELLI

Nelle scorse settimane le voci si sono rincorse e il Sun ha addirittura parlato di un accordo che non sarebbe stato lontano tra Mario Balotelli e il Barnsley, club di Championship inglese. Tutto questo, però, prima della rivoluzione Brexit e della nuova legislazione sul tesseramento e sulla concessione dei permessi di lavoro ai calciatori non del Regno Unito. Un sistema di punteggio complesso per ottenere il work permit, ne servono 15 per il GBE ma Balotelli di fatto per quanto riguarda questa e la scorsa stagione non ne collezionerebbe. Forse solo alcuni per il minutaggio e per le presenze ma non abbastanza per il traguardo (0 per la retrocessione) e nessuno per la Nazionale. Sicché adesso, per il Barnsley, se prima era un sogno, è diventato irrealizzabile.