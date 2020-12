Rivoluzione Brexit sul mercato: l'importanza del Ranking FIFA e i punteggi per le Nazionali

3° parte dell'inchiesta di Tuttomercatoweb sulla rivoluzione Brexit sul mercato: l'importanza del Ranking FIFA e i punteggi assegnati alle fasce

La rivoluzione inglese riguarderà anche il calcio. Perché la Brexit avrà effetti pesanti e importanti sul tesseramento di calciatori non britannici per quanto riguarda i campionati di Premier League e per tutta la EFL. Dal 1° gennaio del 2021, con effetto immediato, il Regno Unito uscirà dalla UE e dunque i comunitari saranno equiparati ai comunitari. In questo speciale a tappe, proviamo a raccontare cosa di fatto cambierà anche per il mondo del calciomercato.

LE NAZIONALI

A ogni giocatore verrà assegnato un tot di punti a seconda delle presenze internazionali negli ultimi due anni con la rappresentativa maggiore di riferimento. Questo è legato al Ranking FIFA della Nazionale: per ottenere il work permit servono 15 punti e le rappresentative contribuiscono al punteggio.

Nazionale dal 1° al 10° posto del Ranking FIFA

- Dal 100% al 30% delle presenze: Work permit automatico

- Dal 29% al 20% delle presenze: 10 punti

- Dal 19 al 10% delle presenze: 9 punti

- Dal 9% all'1% delle presenze: 8 punti

Nazionale dall'11° al 20° posto del Ranking FIFA

- Dal 100% al 40% delle presenze: work permit automatico

- Dal 39% al 30% delle presenze: 10 punti

- Dal 29% al 20% delle presenze: 9 punti

- Dal 19% al 10% delle presenze: 8 punti

- Dal 9% all'1% delle presenze: 7 punti

Nazionale dal 21° al 30° posto del Ranking FIFA

- Dal 100% al 60% delle presenze: work permit automatico

- Dal 59% al 50% delle presenze: 10 punti

- Dal 49% al 40% delle presenze: 9 punti

- Dal 39% al 30% delle presenze: 8 punti

- Dal 29% al 20% delle presenze: 7 punti

Nazionale dal 31° al 50° posto del Ranking FIFA

- Dal 100% al 70% delle presenze: work permit automatico

- Dal 69% al 60% delle presenze: 10 punti

- Dal 59% al 50% delle presenze: 8 punti

- Dal 49% al 40% delle presenze: 7 punti

- Dal 39% al 30% delle presenze: 6 punti

Nazionale oltre il 51° posto del Ranking FIFA

- Dal 100% al 90% delle presenze: 2 punti

- Dall'89% all'80% delle presenze: 1 punto