L'Ambasciatore italiano in UK: "Brexit e calcio, l'impatto è sui giovani talenti stranieri"

vedi letture

L'Ambasciatore Italiano nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, ha parlato di Brexit e calcio all'interno di un webinar organizzato da Belluzzo International Partners e Trust&Wealth. "In un anno sono cambiate molte cose: a dicembre si è concluso il negoziato tra Unione Europea e Regno Unito, adesso i rapporti sono profondamente diversi da quello che era in precedenza. Il quadro giuridico ha riflessi anche nello sport. Indirettamente, perché è cambiato il regime del Regno Unito in tema di visti d'ingresso, permessi di lavoro e immigrazione. Il tesseramento dei calciatori, in particolar modo: l'impatto non sarà sentito dai calciatori professionisti, non credo avranno grandi problemi nell'ottenimento del punteggio. Credo che i problemi riguarderanno i giovani ma è un problema nell'attrazione di giovani talenti, un impoverimento del movimento calcistico inglese, che sta avendo però grande successo nelle grandi competizioni, o un incentivo sui talenti locali? Un vantaggio generale anche per la Nazionale può esserci. I club devono considerare che gli stranieri rientreranno nei 15 stranieri che è possibile avere in rosa. Questo è un fattore da considerare".