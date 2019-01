© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, Giovanni Bia parla della situazione dei suoi assistiti:

Ferrari resterà a Sassuolo a gennaio?

"Penso proprio di sì. Hanno rifiutato offerte importanti in estate e penso proprio che non partirà adesso perché Ferrari è una pedina molto importante per la squadra. Non ci saranno operazioni di mercato in questo senso".

Cigarini rimarrà al Cagliari?

"In questo caso potrebbe esserci qualcosa. Vuole fare il titolare. Lo incontrerò nei prossimi giorni e valuteremo insieme con grande serenità le soluzioni che avremo".