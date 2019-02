Claudio Beneforti nel Live Show di RMC Sport ha commentato il sabato di Serie A e soprattutto la vittoria del Milan a Bergamo contro l'Atalanta: "Devo ricredermi se per qualche attimo posso aver dubitato di Leonardo. Ha portato un grandissimo giocatore come Paquetà che ha qualità sì ma ha anche tanta corsa e fisicità. Poi il Milan è andato a prendere Piatek al posto di uno sfiduciato e depresso Higuain e anche questo colpo è tanta roba. Ora l'Inter deve fare attenzione perché questo Milan è pericoloso".

L'Inter può permettersi di fare a meno di Icardi?

"L'Inter non può permetterselo ma anche nel calcio ci sono delle regole. La società non può diventare ostaggio di Icardi e sua moglie. C'è uno spogliatoio da difendere e dei giocatori da salvaguardare e non si può guardare solo a Icardi. Se Mauro Icardi ora torna in sé stesso è un conto se però dovesse continuare così sarebbe proprio lui a uscirne malissimo e se dovessi essere una squadra pronta a acquistarlo ci penserei. L'Inter può rimetterci un giocatore da qui a fine campionato ma Icardi rischia di rimetterci la dignità".