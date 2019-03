RMC SPORT - Berti: "Ranieri l'uomo giusto, ma si poteva chiudere con DiFra"

© foto di Gianni Barbieri

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, è intervenuto Gianluca Berti, direttore generale della Carrarese nonché ex giocatore tra le altre della Roma, per commentare l’eliminazione dalla Champions dei giallorossi e l’arrivo di Ranieri al posto di Di Francesco in panchina.

«Da che mondo è mondo, alla fine, paga sempre l’allenatore. La Roma però non meritava di uscire dalla competizione. Se dai rigore per la trattenuta, a mio modo di vedere, devi anche concedere il penalty per lo sgambetto di Marega a Schick. Non è certamente comunque la sconfitta in Europa il motivo di questa scelta della società, a monte c’era già qualcos’altro. Sconfitte inspiegabili? Penso a quelle contro Bologna e Fiorentina, ma a questo punto della stagione si poteva benissimo chiudere con Di Francesco e poi pianificare con calma il futuro. Anche perché Ranieri farà appunto il traghettatore fino a giugno. Totti e De Rossi? Credo che il loro peso in squadra e nel club abbia influito nella scelta. Claudio, in questo senso, è la persona giusta al momento giusto. La classifica dice che, nonostante una stagione non esaltante, la Champions è lontana appena tre punti. Maggiori potenzialità nella volata finale? Se vado a vedere la rosa dico Inter, se prendiamo lo stato di forma allora il Milan, anche se le cose nei prossimi due mesi possono cambiare. I nerazzurri sulla carta sono i favoriti».