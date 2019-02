RMC SPORT - Bosco: "CR7 unico al mondo. Dicevano che era vecchio..."

Il giornalista Andrea Bosco, nel 'Live Show' di RMC Sport, ha commentato così il 19° gol di Cristiano Ronaldo in Serie A, arrivato proprio ieri sera contro il Frosinone: "C’è chi ha detto che era vecchio. Ne ha fatti 19 in campionato. Uno come lui non esiste, è il più forte al mondo insieme a Messi, lo sta dimostrando. Gioca sempre, ieri solo mezz’ora di riposo. Lui è sempre sul pezzo, col Frosinone un gol e un assist, come sempre".