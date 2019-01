RMC SPORT - Bosco: "Juventus distrutta. Khedira? Errore di Allegri"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'opinionista Andre Bosco in diretta su RMC Sport ha commentato così la sconfitta per 3-0 della Juventus in casa dell'Atalanta, nei quarti di finale di Coppa Italia: "L'Atalanta ha distrutto fisicamente i bianconeri questa sera, Zapata è l'emblema di questa distruzione. È preoccupante che si sia fatto male anche Chiellini, la difesa della Juventus ora è a pezzi. De Sciglio non può fare il centrale, è una roba inguardabile. Cancelo ha fatto degli errori clamorosi, ma tanti altri erano in serata no".

Su Allegri:

"Aveva avuto la fortuna di rimettere in piedi la gara contro la Lazio, ma lo sapeva benissimo che un centrocampo così, senza Pjanic, non avrebbe funzionato. Khedira camminava, aveva 2 giorni di allenamento sulle gambe, metterlo titolare oggi non è stata una buona idea. Probabilmente non si fida ancora, ma non ha senso tenere in rosa Spinazzola e Kean. Un centravanti serve, Ronaldo senza una punta soffre".

Ti aspetti qualcosa dal mercato?

"È un po' tardi, manca poco. Se non si sono attrezzati prima non lo faranno nelle ultime 24 ore, anche se Paratici è un mago. Non sarei tanto severo per l'addio di Benatia, ci sono motivazioni economiche e psicologiche".

Ti spieghi questo calo della Juventus?

"Storicamente le squadre di Allegri vanno forte da fine febbraio, avranno lavorato tanto e caricato durante la sosta. È stato sbagliato andare in Arabia Saudita per la Supercoppa: passare dal freddo di Bologna, al caldo di Gedda per poi tornare in Italia è sconsigliato. Non è una giustificazione però, anche se ci sta di perdere prima o poi".