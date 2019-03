RMC SPORT - Buso: "Viola, addio Europa. Cagliari salvo"

© foto di Federico De Luca

Renato Buso, ex giocatore anche di Juventus, Fiorentina, Lazio e Napoli, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport Live Show:

La vittoria del Cagliari sulla Fiorentina? Primo tempo equilibrato mentre nella ripresa la Fiorentina si è fatta schiacciare e solo nei minuti finali è tornata a far qualcosa, grazie anche a quel bellissimo gol di Chiesa. Comunque troppo poco per pensare di poter portare a casa un risultato a Cagliari.

Addio Europa per la Fiorentina? Si. In casa contro la Lazio serviva una vittoria ma non è arrivato altro che un pareggio. Dopo la sconfitta di oggi, poi, le squadre che sono davanti ai viola sono davvero tante.

Cagliari salvo? Ha perso lo scontro diretto col Bologna ma in casa ha creato un fortino davvero importante per centrare la permanenza in Serie A.

Il sorteggio delle italiane in Europa? Per entrambe il ritorno in casa può essere un vantaggio ma non è certo un fattore determinante. Massima attenzione all'Ajax, squadra veloce, tecnica e che non ha niente da perdere. Il Napoli invece ha l'Arsenal, ma si tratta di un grandissimo test. Ha le chance di passare il turno, grazie anche a Carlo Ancelotti.

Il derby di Milano? Sarà una gara difficilissima, dove il pronostico è impossibile da fare. L'Inter vive un momento difficile e per questo mi aspetto una gara di grande agonismo e intensità"-.