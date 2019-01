RMC SPORT - Cerruti: "Piatek nel Milan avrà ruolo molto complicato"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Piatek-Milan? Dal punto di vista economico ha stravinto il Genoa. Dal punto di vista tecnico invece potremo dirlo solo a fine stagione perché ora tutti chiederanno a Piatek di segnare i gol che non ha fatto Higuain. Inoltre il polacco si inserisce in una squadra come il Milan che ha evidenti problemi di gioco. Sono convinto che se ieri Piatek avesse giocato nel Genoa avrebbe segnato almeno un gol al Genoa. Higuain non è assolutamente un brocco, resta un ottimo giocatore che è sempre andato in doppia cifra. Discutere Higuain è una follia, ma l'attaccante è il terminale di una squadra, se non ci sono giocatori di qualità alle spalle del centravanti non segna nessuno. Al Milan mancano centrocampisti di qualità dietro all'attaccante, per questo Piatek avrà un ruolo molto complicato".

Con Piatek il mercato del Milan è sufficiente o manca qualcosa?

"Non so se il Milan avrà tempo e possibilità economica per mettere a segno un'ultima zampata. Paquetà però sembra essere un ottimo acquisto e sta trovando anche continuità. Per me dovrebbe giocare più avanti, a ridosso delle punte. Impiegato in mediana invece fatica ma può aiutare il Milan a crescere ora e in futuro".

Genoa, basterebbero Pjaca e Sanabria per sostituire Piatek?

"Perinetti è bravissimo con i giovani, pensiamo a Kouamé. La perdita di Piatek è gravissima e Koaumé da solo non può bastare. Ieri abbiamo visto Pandev che può essere solo un'alternativa. Non penso che Pjaca possa sostituire uno come Piatek".

Che idea ti sei fatto del botta e risposta tra De Laurentiis e Stirpe?

"Il presidente del Frosinone ha detto cose sagge. La Serie A ha sempre delle squadre destinate a retrocedere, il Frosinone però è venuto in Serie A, retrocesso in B e subito tornato in A. Stirpe ha risposto a De Laurentiis con grande classe e con argomenti molto solidi".

Boateng al Barcellona come lo valuti come trasferimento?

"E' stato un trasferimento sorprendente. Pochi di noi pensavano che Boateng potesse far bene in A e bisogna fare i complimenti a De Zerbi. Il Barcellona per me ha fatto un ottimo colpo perché Boateng può essere un jolly dalla panchina".

Gasperini merita un'altra possibilità in una big?

"Dietro Gasperini c'è una società molto seria come l'Atalanta. I meriti vanno divisi tra tutti. L'Atalanta sembra una squadra della Premier League perché la velocità che hanno non ce l'ha nessuno in campionato. Sarebbe più difficile imporsi in una big dove ci sono giocatori un po' viziati. Non mi stupirei se l'Atalanta arrivasse al quarto posto. Zapata? C'è tanto merito di tutto l'ambiente. Bisogna riflettere sul fatto che tanti giocatori che lasciano Bergamo poi non rendono più a quei livelli".