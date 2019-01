RMC SPORT - Daino: "Castillejo non è pronto per i big match"

© foto di Federico De Luca

Daniele Daino, ex attaccante del Milan, è intervenuto a MilanNews sulle frequenze di RMC SPORT. Queste le sue dichiarazioni: “Sono dispiaciuto di non essere andato a Jeddah, volevo seguirla direttamente allo stadio. Sono rammaricato e deluso per come è andata, ma felice di aver visto un buonissimo Milan. Una squadra reattiva, tonica, forse alcuni ragazzi non erano pronti. Il VAR è una cosa sulla quale bisogna intervenire, vedere l’atteggiamento degli arbitri è inaccettabile. Qualcosa deve assolutamente cambiare. Se ci sono dei monitor e dei responsabili, l’intervento di questi deve essere immediato e l’arbitro deve obbligatoriamente andare a vedere l’azione. Se butti fuori Kessié per un rosso che ci sta, allora devi intervenire allo stesso modo con Matuidi su Calabria e rivedere il contatto Conti-Can. Così no, così non va bene. Oltre la rabbia, mi tengo la prestazione. Questo Milan stava meglio fisicamente della Juventus".

I singoli: "Bakayoko davanti alla difesa ancora benissimo, ha tenuto in piedi il centrocampo. Anche Cutrone benissimo, peccato per la traversa. Nota negativa Castillejo. Non è ancora pronto per queste gare. Vada in campo contro squadre dal blasone più basso, ma contro le big non ha il passo e il fisico per starci".

La prova di Conti: "Prima degli infortuni era il terzino destro più forte in Italia, e che tornerà in Azzurro. Con la squalifica di Calabria, mi auguro che Rino gli conceda da subito la titolarità per poi fare staffetta con Abate. Ma ha bisogno di giocare, dà molto in campo in termini qualitativi. Può fare la differenza”.