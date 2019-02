RMC SPORT - Di Gennaro: "Bologna con coraggio. Sarri come Conte"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro a RMC Sport 'Live Show':

Il Bologna sembra aver dato una sterzata alla sua stagione con Mihajlovic...

"Mihajlovic ha dato un'impronta sia tattica che di carattere. Inzaghi ha fatto il massimo, ma ora la squadra sembra più coraggiosa: c'era bisogno di una scossa importante. La vittoria di San Siro ha dato molto a livello di autostima. Il Bologna dovrà fare il massimo per salvarsi, dovrà fare punti anche con squadre sulla carta più forti".

Su Kluivert:

"È ancora molto giovane, deve ancora farsi. La personalità non si allena, serve tempo. Le qualità però ci sono, è che pecca in continuità. Era partito bene, poi si è un po' perso e ora dovrà solo lavorare tanto".

C'è un aspetto che non ti convince del Chelsea di Sarri?

"Mi sembra l'ultimo di Conte, con molti giocatori che non credono più nel tecnico. Hazard ce l'aveva con Conte e si legge che ce l'abbia ora anche con Sarri, che non ha il carattere e la mentalità di altri allenatori. È un uomo di campo, lo ha dimostrato a Napoli, ma adesso si trova in un ambiente diverso. Il 6-0 contro il City è stata una botta troppo grande che non credo verrà dimenticata presto dalla società. Vedremo se avrà il tempo di migliorare la squadra, sopratutto a livello difensivo, un aspetto su cui Sarri solitamente lavora tanto".

Il Napoli continua a non segnare...

"Quando crei tanto e sbagli, l'allenatore ci può far ben poco. Il Napoli sta giocando un buon calcio, anche se non regge il paragone con quello di Sarri, che ha chiuso l'anno scorso a 91 punti. Questa squadra può vincere l'Europa League e deve fare di tutto per portarla a casa. Credo che a fine anno ci saranno diversi cambiamenti".