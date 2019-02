© foto di Federico De Luca

Nel Live Show di RMC Sport è il momento dell’opinionista Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole sul Napoli e sul sorteggio in Europa League con il Salisburgo. "Ancelotti è stato molto chiaro, ha detto che sarà un obiettivo primario la Coppa. Il Salisburgo è da tenere d’occhio, come tutte le squadre europee. Servirà essere concentrati e attenti, ma il Napoli è favorito, visto il gioco e l’organico che ha. Serve affinare la finalizzazione, visti i problemi avuti anche in campionato", ha detto.