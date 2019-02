© foto di Giacomo Morini

Giulio Falcone, ex giocatore della Fiorentina e del Parma, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Quagliarella? Non mi sorprende, me lo ricordo quando era ragazzo. Era molto serio e si allenava sempre bene, aveva e ha un approccio da professionista. Ha avuto anche la fortuna di non subire infortuni gravi e pesanti che gli potevano ostacolare la carriera. Sono contento per lui".