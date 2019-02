Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

© foto di Giacomo Morini

Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini, intervistato in zona mista da RMC Sport al termine della sfida con l'Inter (3-3), ha parlato così dell'andata della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì contro l'Atalanta: "Per me è la partita più importante della carriera: faremo di tutto per vincere".